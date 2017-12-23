"طرق دبي" تدشن التشغيل التجريبي لأول مركبة كهربائية هيدروجينية إقليمياً

الشارقة 24 – وام:

دشن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين ضمن أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي، وذلك بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات.

وتمتاز المركبة الكهربائية الهيدروجينية بأنها منعدمة الانبعاثات الكربونية وتقتصر انبعاثاتها على الماء فقط، كما أنها لا تصدر أي ضجيج وتقطع مسافة تتجاوز الـ 500 كلم للخزان الواحد، وزمن إعادة تعبئة لا يتجاوز خمس دقائق.

وتعمل السيارة الكهربائية عديمة الانبعاثات على الهيدروجين الذي يولد الكهرباء داخل السيارة، بعد اختلاطه بالأكسجين الآتي من الهواء عبر فتحات السيارة الأمامية، وتوفر المركبة درجات عالية من الراحة في القيادة.