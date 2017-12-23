فيات كرايسلر تستدعي 1.48 مليون شاحنة في أميركا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة فيات كرايسلر يوم الجمعة عن استدعاء 1.48 مليون شاحنة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في تعشيق ناقل الحركة تشكل خطراً كبيراً، حيث تتسبب في تحرك المركبات وهي في وضع التوقف.

وقالت فيات كرايسلر في بيان إن "مراجعة البيانات الميدانية للشركة في الولايات المتحدة أدت إلى اكتشاف أن قفل ناقل الحركة في وضع المكابح قد لا يعمل بشكل صحيح"، في ظل ارتفاع درجات حرارة لفترات طويلة.

ويعني ذلك أن ناقل الحركة يمكن أن يتحرك من وضع التوقف دون الضغط على دواسة المكابح في السيارة وحتى مع عدم وجود مفتاح تشغيل، وتزيد المشكلة من خطر انزلاق الشاحنات عن طريق الخطأ.

وقالت الشركة المصنعة إنها على بينة من سبع إصابات يمكن أن تكون ذات صلة وعدد قليل من الحوادث ذات الصلة المحتملة.

وأوضحت فيات كرايسلر، أن الاستدعاء يقتصر على السيارات المزودة بأجهزة ناقل الحركة المدمجة في أعمدة توجيه السيارة، وهو يشمل طرازات متعددة من شاحنة "كرايسلر رام" صنعت بين عامي 2009 و2017.

ويجري أيضاً استدعاء بعض المركبات في كندا والمكسيك وبعض الأسواق خارج منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية.