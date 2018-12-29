مطعم بواشنطن يساعد موظفي الحكومة بتقديمه البرجر مجاناً

الشارقة 24 – رويترز:

ربما تواجه الحكومة الاتحادية الأميركية إغلاقاً جزئياً لكن مطعماً للبرجر في واشنطن العاصمة يواصل عمله ويقدم وجبات مجانية للموظفين الحكوميين المتأثرين بهذا القرار.

ويؤكد بيتر تابيبيان صاحب مطعم زي – برجر، أنه كان يقدم البرجر مجاناً قبل خمسة أعوام خلال إغلاق الحكومة عام 2013، في ذلك الحين استمر الإغلاق لأكثر من أسبوعين وكاد أن يتسبب في إفلاس تابيبيان حين وزع أكثر من 15 ألف شطيرة برجر مجاناً.

وعلى الرغم من المجازفة المالية فإن تابيبيان وفريقه لا يفكرون سوى في مساعدة الموظفين الحكوميين.