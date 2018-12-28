رعي ثيران التبت وسيلة لكسب الرزق بجبال قرغيزستان

الشارقة 24 – رويترز:

تتكيف الحياة البرية والنباتية المحدودة مع بيئة جبال قرغيزستان التي لا ترحم، تتناثر الشجيرات على سفوح الجبال بين قممها التي تغطيها الثلوج دائماً وأنهارها وبحيراتها التي تكون عادة متجمدة.

لكن هذه البيئة القاسية مثالية لرعي الحيوان المعروف باسم ثور التبت أو الياك الذي يمثل المصدر الوحيد لكسب الرزق بالنسبة لسكان هذه المناطق.

ترك راعي ثيران التبت سويونبك تونكاتاروف وزوجته جلنارا أطفالهما الخمسة في رعاية والدتها بقرية باركسون عام 2012 وانتقلا إلى هذه المنطقة النائية على ارتفاع 3500 متر فوق سطح البحر ليكسبا قوتهما.

ويستفيد الزوجان من كل ما في هذه الحيوانات تقريباً في حياتهما، فبالإضافة إلى أنها مصدر جيد للحوم يستخدم الزوجان روث الثيران كمصدر للوقود للطهي والتدفئة.