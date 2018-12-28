قتال الـ "تاكاناكوي" يحسم النزاعات ويحسن العلاقات في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:

ما يحدث أمامنا هو تبادل للّكمات بين شخصين .. لكن الهدف من ذلك هو تحقيق السلام .. ففي بيرو أقيم مهرجان القتال السنوي هذا الأسبوع في كوسكو والذي يعرف محليا باسم تاكاناكوي ويهدف إلى تصفية الحسابات القديمة بين السكان وبدء عام جديد دون مشاكل.

ويجرى الاحتفال بمهرجان تاكاناكوي كل عام خلال العطلات وهي مناسبة يقول سكان محليون إنها تؤدي لحسم النزاعات وتحسين العلاقات بين الناس.

وتقام هذه النزالات سنوياً في جميع أنحاء مقاطعة تشومبيبيلكاس وخاصة داخل منطقة كوسكو على أنغام الموسيقى ووسط أجواء احتفالية.

وتراقب مجموعة من الحكام هذه النزالات حيث يعلنون الفائزين فيها والذين تتراوح خلافاتهم بين المشاكل العاطفية والنزاعات المالية والقضائية.