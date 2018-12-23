أحلام الأطفال النازحين في العراق تتحطم عند أبواب المدرسة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تحلم مأرب المقيمة في مخيم للنازحين في شمال العراق، بمستقبل كبير، لكن عند كل صباح، تشعر الفتاة ذات الأعوام السبعة بالحزن لعدم قدرتها على اللحاق بركب أقرانها إلى المدرسة، كونها لا تملك وثائق شخصية.

قالت مأرب في نفسها، عندما فتحت مدرسة في مخيم حمام العليل 2 في محافظة نينوى الشمالية، "سأكمل دراستي وأصبح طبيبة في المستقبل"، لكنها وجدت الأبواب مغلقة.

تقول الطفلة التي ارتدت عدة طبقات من الملابس علها تقيها برد العراق القارس، "أريد الذهاب مع صديقاتي إلى المدرسة، لكنهم لا يقبلونني، ليس لدي هوية".

فر والدا مأرب من زمار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للبلدة الواقعة على بعد أقل من مئة كيلومتر عن مخيم حمام العليل2 الذي يسكنونه اليوم، ولا يملكان ما يثبت وجود طفلتهما غير شهادة ولادة صادرة من المستشفى.