شركات بيع الملابس عبر الإنترنت تبتكر حلولاً لمشاكل المقاسات

الشارقة 24 – رويترز:

تُواجه العارضات مشكلة متكررة عندما يقمن بقياس أحذية أو ملابس من علامات تجارية شهيرة، مثل أديداس وبينيتون، حيث يفاجئن بأن ما يقرب من ثلث هذه المنتجات التي يقسنها إما أكبر أو أصغر من علامة القياس المدونة عليها.

هذه المشكلة لا تقتصر على العارضات فقط، بل يواجه العديد من العملاء الذين يشترون ملابس أو أحذية من مواقع التسوق الإلكتروني، ووفقاً لمسح أجرته شركة بادي بلوك للتكنولوجيا، فإنه من المتوقع أن يقوم نصف الأميركيين تقريباً، بإعادة الملابس التي اشتروها عبر الإنترنت، بسبب عدم توافقها مع مقاساتهم.

وتعاني شركات لبيع التجزئة عبر الإنترنت مثل زالاندو الألمانية، وأسوس البريطانية من مشاكل المرتجعات، فنصف المنتجات التي تبيعها زالاندو تقريباً تتم إعادتها.

ووجدت هذه الشركات أن الحل يكمن في احتساب المقاسات بشكل أكثر دقة، مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة هذه المرتجعات وتحسين مستويات رضا العملاء.

وللتغلب على مشكلات المقاسات تقوم زالاندو، أكبر شركة في أوروبا لبيع الملابس عبر الإنترنت فقط، بتوفير البيانات التي تجمعها إلكترونياً من تعليقات العارضات اللاتي يقسن التصميمات الجديدة، وتقول عارضات إن المقاسات في نحو 30% من المنتجات إما كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية.

بينما لجأت شركات الأزياء السريعة مثل زارا، وإتش أند إم، لإنتاج برامج تقدم لعملاء التسوق الإلكتروني مقاسات مقترحة وبيانات تتعلق بالطول والوزن، والتي يتم معالجتها جنباً إلى جنب مع البيانات الأصلية الخاصة بالمشتريات والمرتجعات.