تذكارات "حرب النجوم" تُطرح للبيع في مزاد

الشارقة 24 – رويترز:

تطرح الأسبوع المقبل مجموعة تذكارات من سلسلة أفلام "حرب النجوم" للبيع، في مزاد تنظمه دار "بروفايلس إن هيستوري" في لوس أنجليس.

وذكرت الدار أنها ستعرض 26 تذكاراً، أبرزها سيف الليزر المعروف باسم "لايت سيبر" الخاص بشخصية "لوك سكاي ووكر"، من أول أفلام السلسلة "إيه نيو هوب"، الذي صدر عام 1977.

ويتوقع منظمو المزاد أن يجلب السيف، وهو أحد أشهر الأسلحة التي ظهرت في تاريخ صناعة السينما، ما يصل إلى 200 ألف دولار.

كما قالت الدار إن المجموعة تتضمن خوذة أصلية لطيار من الفيلم الأول أيضاً في السلسلة، ويتوقع أن تباع مقابل ما يصل إلى 300 ألف دولار.

وسيقام المزاد في الفترة ما بين 11 و14 من ديسمبر.