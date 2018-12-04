الحكومة المكسيكية الجديدة تَطرح الطائرة الرئاسية للبيع

الشارقة 24 – رويترز:

تستعد الحكومة المكسيكية لبيع طائرة كبيرة فاخرة كانت تنقل الرئيس السابق حول العالم، وذلك في واحدة من أولى الخطوات التي يقدم عليها الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ليخلص البلاد مما وصفه بأنه رمز للبذخ.

وعقد وزير المالية كارلوس أورزوا، مؤتمراً صحفياً، في مكسيكو سيتي، أمام الطائرة وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر، للإعلان عن طرح الطائرة للبيع "قريباً جداً".

وسَمَحَ للمصورين وطواقم التصوير بدخول الطائرة الفاخرة ليروا بأنفسهم ما بداخلها من شاشات مسطحة عملاقة وغرفة نوم رئاسية، وما يبدو أنه حمام مكسو بالرخام.

وصرح أورزوا أن الطائرة الرئاسية التي تبلغ قيمتها 218 مليون دولار، وتم شراؤها في أواخر 2012، وهي ضمن 60 طائرة حكومية ستطرح للبيع، علاوةً على 70 طائرة هليكوبتر.