رحلة على متن دراجات كهربائية للتعبير عن رفض التغير المناخي

الشارقة 24:

أكثر من 20 من راكبي الدراجات وصلوا إلى المقر الذي تَعقد فيه الأمم المتحدة قمتها عن التغير المناخي، في كاتوفيتسه البولندية يوم الأحد، بعد أن قطعوا مسافة 600 كيلومتر على متن دراجاتهم الكهربائية قادمين من فيينا، ليقدموا بياناً يعربون فيه عن رفضهم لظاهرة التغير المناخي.

الرحلة التي أطلق عليها اسم "تحركٌ من أجل المناخ الآن"، انضم إليها ما يصل إلى 40 شخصاً في مراحلها المختلفة.

وأكدت سونيا كاستانييدا من مؤسسة التنوع الحيوي التابعة لوزارة البيئة الإسبانية، أن الحملة هي طريقة لإظهار أن هناك مشاركين من أكثر من عشرين دولة في هذه المجموعة، يعملون معاً ويتحركون من أجل المناخ.