قطار العطلات يستعرض معالم نيويورك الشهيرة

الشارقة 24 – رويترز:

انطلق قطار العطلات داخل حديقة النباتات في نيويورك، لاستعراض المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك للعام الـ 27، وذلك بمناسبة قرب الاحتفالات بعيد الميلاد.

نحو 12 قطاراً تجولت ما بين مجسمات تمثل الأحياء الشهيرة في نيويورك، ومرت على أكثر من 175 معلماً من المعالم البارزة فيها، ومنها جسر بروكلين، ومبنى راديو سيتى ميوزيك هول الترفيهي، ومركز التجارة العالمي.

وذكرت جوانا جروركي المسؤولة بحديقة نباتات نيويورك، أن من بين المعالم المجسمة الجديدة هذا العام منطقة مانهاتن السفلي، والتي تشمل مبنى التجارة العالمي، الذي تم تصميمه باستخدام لحاء الأشجار، وجرى تزيينه بالأضواء المتلألئة.

وأضافت جروركي، أنه تم بناء جميع مجسمات المباني في حديقة النباتات باستخدام كل أنواع النباتات من أوراق أشجار وثمار مخروطية وبذور وغيرها.

ويستمر استعراض قطار العطلات في نيويورك حتى 21 من يناير 2019.