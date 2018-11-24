آلة جديدة تعوض مزارعي البن عن نقص الأيدي العاملة

الشارقة 24 – رويترز:

تفتقر كولومبيا، أكبر دولة منتجة لبن الأرابيكا في العالم إلى ما بين 60 و90 ألفاً من عمال جمع الحبوب، لكن آلة جديدة ابتكرها اتحاد مزارعي البن وشركة برادن البرازيلية يمكن أن تخفض هذا النقص إلى النصف.

الآلة التي أطلق عليها اسم "دي.إس.سي-18" صنعت خصيصاً من أجل أراضي كولومبيا شديدة الانحدار، وتختلف عن آلات الحصاد الضخمة التي تستخدم في جمع حبوب البن من أراض مسطحة في البرازيل.

لقد اعتاد مزارع البن ماوريسيو جيرالدو، أن يرى محصوله يتعفن على الأشجار، بسبب نقص العمالة اللازمة لجمع حبوب البن، لكنه يشعر بالتفاؤل إزاء الآلة الجديدة.

وتعتمد أكثر من نصف مليون أسرة في كولومبيا على زراعة البن في دخلها.

وتستعين بما يتجاوز 400 ألف من عمال جمع الحبوب في العام، وفقاً لأرقام اتحاد المزارعين.

وقالت شركة برادن المنتجة للآلة الجديدة إنها ستباع بالتجزئة مقابل نحو 530 دولاراً، وستكون أول دفعة في أيدي المزارعين بحلول مارس.