بعد مهرجان

بـ 40 قارباً... تايلاند تزيل أطناناً من القمامة من نهر تشاو فرايا

  • السبت 24, نوفمبر 2018 في 11:14 ص
على امتداد 40 كيلومتراً من نهر تشاو فرايا، وبـ 200 فرقة تنظيف، أزالت تايلاند ألف طن من القمامة من نهر تشاو فرايا، بعد مهرجان لوي كراتونج في بانكوك، الذي أقيم مؤخراً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أكثر من 200 فرقة للتنظيف في تايلاند مزودة بالشباك، فيما يزيد على 40 قارباً، جمعت عوامات من كل الأشكال والأحجام والخامات، بعد مهرجان لوي كراتونج في بانكوك، الذي أقيم مؤخراً.
 
على امتداد 40 كيلومتراً من نهر تشاو فرايا، تم انتشال 840 ألف عوامة تقريباً، يصل إجمالي وزنها إلى ألف طن، وكان يمكن أن تصل إلى خليج تايلاند.
 
في حين أن كم العوامات زاد عن العام الماضي، فإن مسؤولين عبروا عن اعتقادهم بأن كميات البلاستيك والفوم المستخدمة في صناعتها أقل هذا العام.
 
ودشنت الحكومة جهود تنظيف النهر بعد المهرجان قبل بضعة أعوام، ودعت المحتفلين إلى استخدام مواد طبيعية مثل أوراق شجر الموز بدلاً من العوامات المصنوعة من البلاستيك.
 
وصرح مسؤولون، بأن البلاستيك والفوم الذي تجمعه فرق التنظيف سيطمر بالطرق الملائمة خارج بانكوك، بينما ستحول السلطات المواد الطبيعية إلى أسمدة.