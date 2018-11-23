حدائق النباتات الملكية البريطانية تتلألأ بالأنوار

الشارقة 24 – رويترز:

تلألأت حدائق النباتات الملكية البريطانية في كيو بأكثر من مليون مصباح، بينما تستعد لموسم احتفالات عيد الميلاد.

تحت عنوان "عيد الميلاد في كيو"، أقامت الحديقة عدة تصميمات على مسافة كيلومترين تقريباً، تنوعت بين الأنوار الملونة الراقصة والأشجار المضاءة وغيرها مصحوبة بموسيقى أغاني الأعياد.

يذكر آدم فارار المسؤول بالحديقة، أن الحدث الذي يقام للسنة السادسة "أكبر وأفضل من قبل".

وتقول زوي بوتريل وهي من شركة "كالتشر كرييتف"، التي تنظم الحدث، إن الأساس هو التمكن من تطويع التصميم الفني بما يتناسب مع النباتات والمباني في الحدائق الملكية المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ويستمر الحدث المقام تحت عنوان "عيد الميلاد في كيو" حتى الخامس من يناير المقبل.