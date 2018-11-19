7 ملصقات إعلانية نادرة لميكي ماوس تطرح في مزاد بلندن

الشارقة 24 – رويترز:

طرحت في لندن سبعة ملصقات إعلانية قديمة نادرة، للشخصية الكرتونية الشهيرة ميكي ماوس، في مزاد، حيث من المتوقع بيعها بآلاف الدولارات، وذلك تزامناً مع مرور 90 عاماً على أول ظهور لهذه الشخصية في فيلم "القارب البخاري ويلي"، أو "ستيمبوت ويلي" عام 1928.

والملصقات السبع التي تعود للثلاثينات والأربعينات، عرضت في معرض تذكاري نظمته مؤسسة ديزني، وتطرح للبيع في مزاد لمؤسسة سوذبيز على الإنترنت يستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

وأكد بروس مارشانت مستشار سوذبيز لملصقات الأفلام، أنه يتوقع اهتماماً كبيراً من هواة جمع ملصقات الشخصيات الكرتونية، من كل أنحاء العالم.

وتشير قائمة للأسعار إلى أن الملصقات قد تباع في المجمل بأكثر من 130 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 165 ألف دولار.