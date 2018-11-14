فيلان صغيران يستمتعان باللعب داخل حديقة حيوان سان دييجو

الشارقة 24 – رويترز:

استمتع فيلان صغيران بجلسة شيقة من اللعب بجانب أمهما داخل حديقة حيوان سان دييجو بالولايات المتحدة، ويلهو الصغيران بصور مختلفة منها مناوشات ودية وتدافع وتناطح بالرؤوس وتسلق فوق بعضهما البعض.

الفيل زولي البالغ من العمر 3 أشهر يلهو مع شقيقته الصغيرة كايا، التي لم يتعد عمرها شهرين بصور مختلفة منها مناوشات ودية وتدافع وتناطح بالرؤوس، وتسلق فوق بعضهما البعض.

وتدرك الفيلة الأمهات جيداً أن صغارها يمرحون في بيئة آمنة، لذا تسمح لهم بالتجول داخل الحديقة، وفي حالة ما إذا شرد الصغار بعيدا أو سلكوا مسلكاً عنيفاً خلال اللعب تتدخل فيلة بالغة في الأمر للتأكد من سلامتهم.

ويؤكد كيرتس ليمان مشرف رعاية الحيوانات بالحديقة، أن الفيل زولي كان شرساً إلى حد ما في البداية، لكن شقيقته الصغرى كايا أصبحت ذات شخصية مستقلة تماماً بل وشرسة مثله، لكن يمكن لأي زائر الاستمتاع بمشاهدتهما وهما يلهوان معا دون أن يمل.

وتضم حديقة حيوان سان دييجو 14 فيلاً، منها 4 أفيال بالغة، وعشرة صغار.