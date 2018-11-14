لونغ ايلاند سيتي منطقة تشهد تحولاً وتلفت انتباه "أمازون"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يشهد حي لونغ أيلاند سيتي في نيويورك تحولاً متسارعاً بفعل الطفرة العقارية، وتحول مستواه الاجتماعي، فيما يخشى البعض من توترات إضافية قد يحدثها احتمال إقامة مجموعة "امازون" العملاقة مقراً لها في المنطقة.

حتى اللحظة لم يتأكد أي شيء، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، الإثنين الماضي، أن "أمازون" التي أطلقت في سبتمبر 2017، معركة بين المدن لاستقبال مقرها العام الثاني، قررت في نهاية المطاف أن تقيم مقرين بدلاً من واحد، وقد تكون اختارت موقعين أحدهما في كريستال سيتي قرب واشنطن، والثاني في لونغ آيلاند سيتي في نيويورك.

وللأشخاص الذين لم يعبروا يوماً نهر إيست ريفر الذي يفصل بين منطقتي مانهاتن وكوينز، تقتصر لونغ آيلاند سيتي على لوح أحمر ضخم يحمل اسم "بيبسي كولا"، ويمكن رؤيته من مانهاتن.

وهو من مخلفات مصنع كبير للمجموعة الأميركية أغلق العام 1999، فلونغ آيلاند سيتي كانت في الجزء الأكبر من القرن العشرين منطقة صناعية كبيرة تستفيد من قربها من النهر، ومن شبكة فعالة للسكك الحديد.

ومع إغلاق المصانع اضطرت المنطقة إلى تجديد نفسها في مطلع القرن الحادي والعشرين بطريقة جذرية.

فنبتت فيها عشرات الأبراج في العقد الأخير تضم مكاتب ومساكن انتقل إليها سكان جدد، مع قدرة مادية أعلى وشركات مثل "بلومينغدايلز" و "رالف لورين" و"أوبر"، التي أعجبت بقربها من مانهاتن ومطاري لاغوارديا وجون كينيدي.

وتم تحديث ضفاف إيست ريفر، وإقامة حديقة عامة تنتشر فيها عربات الأطفال الفاخرة والمهرولين.

ويؤكد باسكال اسكريو صاحب مطعم "تورنوسول" في أقصى جنوب لونغ آيلاند سيتي: لقد بنوا كثيراً في المنطقة، ولن يتغير الوضع إن أتت أمازون أو لم تأت، وسيأتي غيرها إن لم تفعل.