سباق كأس نهرو للقوارب يستقطب حشوداً كبيرة لكيرالا الهندية

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت ولاية كيرالا الهندية سباقاً للقوارب التي يصل طول الواحد منها إلى 35 متراً، واصطفت حشود من السكان والسائحين لمشاهدة 80 فريقاً تنافست في هذا السباق.

اصطفت حشود كبيرة من السكان المحليين والسائحين على ضفاف بحيرة بونامادا، لمشاهدة 80 فريقاً تتنافس في هذا السباق.

واحتل فريق نادي بالاثوروثي للقوارب المركز الأول، بينما فاز فريق من ضباط الشرطة المحليين بالمركز الثاني.

وبدأ تنظيم سباق كأس نهرو في عام 1952، لكن سباقات القوارب الطويلة ترجع إلى القرن الـ 13.

وكان من المقرر إقامة السباق في أغسطس، لكنه تأجل بعد أن شهدت المنطقة سيولا قوية.