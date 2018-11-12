طهاة أرجنتينيون يعدون الآلاف من البيتزا

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع مئات من طهاة البيتزا المحترفين معاً في وسط مدينة بوينس ايرس الأرجنتينية، الأحد، لصنع الآلاف من البيتزا، سعياً منهم لتحطيم الرقم القياسي الذي تسجله حالياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأكبر عدد من البيتزا يجري تحضيره خلال 12 ساعة.

مانويل كامارجو رئيس الاتحاد الأرجنتيني للبيتزا، أكد أن إيطاليا سجلت رقماً بلغ 10 آلاف و65 بيتزا، لذا فهم يسعون اليوم لطهي 11 ألف بيتزا في 12 ساعة، أي بمعدل 1500 بيتزا كل ساعة، ويجب أن يبلغ قطر كل بيتزا 30 سنتيمتراً، ونصفاً على الأقل.

وتابع أنهم بدأوا، الأحد، بإعداد أول بيتزا في الثامنة صباحاً، وعملوا في اليوم السابق على تحضير كل شيء من أجل الفعالية، وأضاف أنهم سيعملون أيضاً على إعداد 8 آلاف قطعة من أكلة الإمبانادا الشهيرة في أميركا اللاتينية وإسبانيا خلال 8 ساعات.

وأحضر المنظمون لهذه الفعالية الضخمة 3 آلاف كيلوجرام من الدقيق، و3 آلاف أخرى من جبن الموتزاريلا، إضافةً إلى 3 آلاف و100 لتر من معجون الطماطم و150 لتراً من الماء، و88 ألف زيتونة.

وبعد انتهاء الفعالية، ستعرض البيتزا للبيع ومن ثم سيجري إرسال عائداتها إلى مؤسسات خيرية محلية.