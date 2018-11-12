منافسات يابانية سنوية لإسقاط عمود في لعبة "بوتاوشي"

الشارقة 24 – رويترز:

شارك مئات من الطلاب في أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية، في حدث من أكثر الأحداث التي تشهدها اليابان تميزاً، وهي المنافسات السنوية للعبة بوتاوشي والتي تعني "إسقاط العمود".

يرجع تاريخ هذه اللعبة إلى قرن مضى وتجمع عناصر من رياضات الرجبي والسومو والفنون القتالية، ويتصارع طلاب الأكاديمية العسكرية اليابانية للدفاع عن العمود أو مهاجمته فلعبة "بوتاوشي"، مصممة لتشجيع العمل الجماعي والصلابة.

يتكون الفريق عادة من 150 فرداً، ينقسمون إلى جزأين أحدهما يهاجم والآخر يدافع.

ويسعى الفريق المهاجم إلى إسقاط العمود ويبلغ ارتفاعه 3.5 متر تقريباً، بينما يتشبث به فريق الدفاع، ويلجأ لكل الأساليب من التسلق إلى الضرب، وهي أمور تسببت في حظر منافسات بوتاوشي في بعض الكليات.