زينون وجوليا من بوليفيا ينتظران تسجيلهما كأكبر معمرين على قيد الحياة

الشارقة 24 – رويترز:

أتم عامه الثامن عشر بعد المئة، ليصبح زينون بيلكا فلوريس من بوليفيا، أحد أكبر معمّرَيْن يعيشان على الأرض، بل وقد يعتبر أكبر رجل عُمّر على الإطلاق.

زينون فلوريس الذي يعيش في مدينة سوكري يؤكد أنه نشأ على تناول أي شيء يجده في المنطقة، التي تعرف بالأنتيبلانو في بوليفيا، بما في ذلك الأرانب والضفادع والثعالب، والثعابين وحبوب الكينوا، التي عادة ما تعتبر ذات قيمة غذائية عالية.

ويتلقى فلوريس الرعاية حالياً من ابنته، ويتناول نظاماً غذائياً ووجبات خفيفة أكثر بساطة، تعتمد على القمح والعصير، ويخرج كل يوم من بيته ليتمشى في الحي، ويسلي نفسه، ثم يعود ليأكل ويخلد للنوم بعد ذلك.

وتظهر بطاقة هويته أنه ولد في 21 من أغسطس عام 1900، ما يجعله أكبر من جيرومين كيمورا الذي يسجله موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر رجل عُمّر في العالم، إذ بلغ 116 عاماً و54 يوماً، كما تسجل الموسوعة حالياً الياباني ماسازو نوناكا كأكبر معمر لا يزال على قيد الحياة، والذي يبلغ عمره 112 عاماً.

ويبدو أن بوليفيا أصبحت بلد المعمرين، بعد أن احتفلت جوليا فلوريس كولكيه، بعيد ميلادها الثامن عشر بعد المئة أيضاً، في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فقد ولدت في نفس اليوم عام 1900.

وذكرت صحيفة لوس تييمبوس المحلية، أن مجلس المدينة أثبت عمرها، لترشح بناء على ذلك للتسجيل في موسوعة عينيس كأكبر معمرة لا تزال على قيد الحياة.

لكن وبحسب الموسوعة، فإن أمامها أربعة أعوام أخرى، إذا أرادت أن تسجل كأكبر معمرة على الإطلاق، إذ لا تزال الفرنسية جيانا لويس كالمنت تحتفظ باللقب، بعد أن توفيت عام 1997 عن عمر ناهز 122 عاماً و164 يوماً.