ريشة فنان بريطاني ترسم الحياة على جدران فندق تاريخي في لبنان

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت الحياة تعود من جديد إلى فندق صوفر الكبير في بيروت، بعد أن ظل مهجوراً لأكثر من 40 عاماً من خلال لوحات لفنان بريطاني أخذ على عاتقه مهمة إحياء ذكريات الماضي للفندق، الذي كان قبلة الساسة والمشاهير.

الفنان توم يونج، الذي يعيش في لبنان منذ 9 أعوام، يدرس تاريخ المباني المهجورة في البلاد، والتي حولت الحرب الأهلية الكثير منها إلى أثر بعد عين، ويبدع يونج لوحات تستند إلى صور قديمة وقصص وأنماط العمارة والبيئة المحيطة.

وتنتشر الثقوب الناجمة عن الرصاص منذ زمن الحرب الأهلية في لبنان على جدران الفندق التاريخي، ولحق الدمار بالفندق الذي يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن بيروت خلال الحرب التي بدأت عام 1975، وهو العام الذي أغلق فيه الفندق أبوابه.