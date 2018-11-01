هاري وميجان يسميان فرخي كيوي خلال زيارتهما لنيوزيلندا

الشارقة 24 – رويترز:

فرخان صغيران لطائر الكيوي خرجا حديثاً من بيضتيهما، أطلق عليهما الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل اسمين في بلدة روتوروا بشمال شرق نيوزيلندا، وذلك في اليوم الأخير من جولة استمرت أسبوعين في منطقة المحيط الهادي.

الزوجان زارا برنامجاً لتربية هذا النوع المهدد بالانقراض، وعبرا عن إعجابهما بفرخين عمرهما 3 أيام، وأطلقا عليهما اسمي كوها، التي تعني هدية، وتيهيه، المأخوذة من جملة تعني "عطسة الحياة" في لغة تي ريو ماوري، التي يتحدث بها السكان الأصليون، والكيوي هو الطائر الوطني لنيوزيلندا.

وكان هاري قد قاد في وقت سابق مجموعة في غناء أغنية "تي أروها" التقليدية، التي يعني اسمها الحب بلغة تي ريو ماوري.

ولاقى الزوجان ترحيباً في تي بابايورو ماراي التي زارتها جدة هاري الملكة إليزابيث، في عام 1953 وهو عام تتويجها.

وبدأ هاري إلقاء كلمته بلغة تي ريو وأنهاها بحكمة للماوري، وتلقى تصفيقاً من الحضور على نطقه الجيد، وقاد بعدها غناء الأغنية.

والزوجان، اللذان ينتظران مولودهما الأول في الربيع، قاما بجولة استمرت 16 يوماً شملت أيضاً أستراليا وفيجي وتونجا.