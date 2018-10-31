مقتنيات هوكينج في مزاد "إلكتروني" بلندن

الشارقة 24 – رويترز:

تنظم دار كريستيز مزاداً في لندن، لبيع مجموعة من بعض مقتنيات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، بينها نسخة من الرسالة التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه، تحمل عنوان " خصائص الأكوان المتمددة".

يتوقع أن تباع الرسالة مقابل ما يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه إسترليني، أي ما بين 127 و191 ألف دولار.

وتشمل المجموعة أيضاً نسخة من كتاب "تاريخ موجز للزمن"، وهو أفضل كتب هوكينز مبيعاً، والتي تتوقع كريستيز أن يباع مقابل ما يتراوح بين ألفين و3 آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والميداليات التي منحت للعالم البريطاني، ويتوقع أن تباع بما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني.

ويذكر توماس فينينج رئيس قسم الكتب والمخطوطات في كريستيز، أن الهدف من المزاد هو تقديم جزء من إرث هوكينز لعشاقه، بحيث يمكنهم التواصل معه وتذكر قصة حياته غير العادية.

وأضاف فينينج، أن هوكينز كان شخصية عظيمة تحظى بشهرة عالمية، وكان يمتلك قدرة هائلة على التواصل مع الناس.

ومن بين المقتنيات المطروحة للبيع في المزاد الكرسي المتحرك الذي لزمه هوكينج معظم سنوات حياته، بعد إصابته بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ كان في 21 من عمره.

وتوفي العالم البريطاني ستيفن هوكينج في مارس هذا العام، عن 76 عاماً.

وشملت أبحاثه موضوعات عديدة بدءاً من أصل الكون، وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.

وسينطلق المزاد الذي يقام إلكترونياً، في الفترة من 31 من أكتوبر، وحتى الثامن من نوفمبر.