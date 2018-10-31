الهند تستعد للكشف عن "تمثال الوحدة" الأطول في العالم

الشارقة 24 - رويترز:

يكشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النقاب، الأربعاء، عن أطول تمثال في العالم بولاية غوجارات، وهو لساردار فالاباي باتل أحد آباء الهند المؤسسين، ويُعرف أيضاً بالرجل الحديدي، الذي كان له دور مؤثر للغاية في توحيد نحو 500 ولاية أميرية هندية، ودمجها في أمة موحدة، عقب الاستقلال عن بريطانيا.

يبلغ طول "تمثال الوحدة"، المصنوع من الحديد والبرونز، 240 متراً، وهو ما يعادل ضعف ارتفاع تمثال الحرية بالولايات المتحدة، وبلغت كلفة إنشائه 420 مليون دولار.

كما يتفوق التمثال على تمثال معبد الربيع لبوذا في الصين، والذي يصل ارتفاعه إلى 153 متراً.

وأكد كبير المهندسين المسؤولين عن بناء تمثال الوحدة، أن تحديات عدة واجهتهم أثناء عمليات الإنشاء، مثل طول التمثال، وموقع البناء الذي يوجد في منطقة نائية، بالإضافة إلى أن قاعدة التمثال أضيق من نصفه الأعلى.

وتم بناء التمثال على صخور التلال القريبة من سد ساردار ساروفار بجزيرة سادهو، على ضفاف نهر نارمادا.