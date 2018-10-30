لعبة رمي الأحذية آخر مشاركات الأمير هاري وزوجته في نيوزيلندا

الشارقة 24 - رويترز:

لم يؤثر زلزال نيوزيلندا على جدول أعمال دوق ودوقة ساسكس، اللذان يزوران نيوزيلندا، آخر محطات جولتهما في منطقة المحيط الهادي، وشملت أستراليا وفيجي وتونجا، إذ شاطر الأمير هاري وزوجته ميجان حماس الأطفال، بلعبة رمي الأحذية، بمنافسةٍ انتهت بفوز الدوقة على زوجها.

وذكرت إيزابيلا إيتي ذات الـ 10 سنوات، بعد رمي الأحذية، أن المنافسة لم تكن كبيرة، إذ ظنت الدوقة ميجان أنها لا تملك فرصة للفوز، لكنها فازت.

وقاد كل من هاري وميجان فريقاً من الأطفال، في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية، لأبعد مسافة ممكنة.

وقادت ميجان فريقها للنصر، بعدما ألقت حذاءً مطاطياً بفارق متر واحد عن حذاء رماه هاري.

وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية، التي تقع على بعد 420 كيلومتراً، جنوبي أوكلاند، والتي تقيم مهرجاناً سنوياً لرمي الأحذية.

وفي المساء، سافر هاري وميجان إلى جنوب أوكلاند لزيارة جمعية "بيلارز" الخيرية، التي تعنى بأبناء السجناء، حيث كان هاري وميجان قد طلبا التبرع للمؤسسات الخيرية، بدلاً من تقديم الهدايا بمناسبة زواجهما في مايو، وتبرعت الحكومة النيوزيلندية بمبلغ 5 آلاف دولار نيوزيلندي للجمعية، عرفاناً باهتمامهما بالبرامج التي تهتم بالأطفال المساكين.