العناية بالنحل... مهمة أخرى لشرطة نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

تقع على سطح مركز الشرطة الموجود في منطقة كوينز خلية نحل هي الوحيدة التابعة رسمياً لإدارة شرطة نيويورك.

وتعد الخلية هي الوحيدة التابعة رسمياً لإدارة شرطة نيويورك، وتتولى العناية بها قوة خاصة مكونة من ضابطين من محبي النحل.

جاءت الفكرة بعد أن بدأ المحقق المتقاعد توني بلاناكيس في تنفيذ عمليات لإنقاذ أسراب النحل نيابة عن شرطة نيويورك في عام 1994، وسلم بلاناكيس الراية لدارين مايز الذي انضم للقوة في عام 2014، وعمل وحده حتى أصبح غير قادر على التعامل مع الأعداد الكبيرة من طلبات إنقاذ النحل في جميع أنحاء نيويورك لينضم إليه مايكل لاوريانو العام الماضي.

ويؤكد لاوريانو عن النحل أنها مثل البشر، وإذا تعاملت معها بهدوء فستتعامل معك بهدوء، لكن هذا فقط قد لا يجنبك لسعات النحل، إذ يقول مايز إنه تعرض للسع أكثر من 400 مرة في حياته.

واكتسب لاوريانو شهرة كبيرة في موسم الصيف عندما تمكن من جمع نحو 30 ألف نحلة كانت تغطي مظلة عربة لبيع شطائر "الهوت دوج" في مانهاتن، باستخدام جهاز يشبه المكنسة الكهربائية.