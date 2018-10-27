شراء "أقنعة ترامب" أحدث صيحة في أميركا قبل "الهالوين"

الشارقة 24 – رويترز:

يرتبط عيد الهالوين عادة، بشراء الأقنعة والأزياء المرعبة، لكن في هذا العام، يبدو أن أحدث صيحة هي شراء أزياء الأبطال الخارقين وأقنعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويؤكد هوارد بيج نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روبيز كوستيوم" لصناعة الملابس التنكرية، أن مبيعات الشركة من ملابس الأبطال الخارقين، وخاصة زي شخصية بلاك بانثر، تلقى إقبالاً كبيراً من الزبائن الأميركيين، قبل حلول عيد الهالوين في 31 أكتوبر، وذلك بجانب الأزياء التقليدية مثل ملابس الساحرات الشريرات والأشباح.

وأضاف بيج أن شعبية أفلام الرعب التي صدرت مؤخراً مثل "هالوين" و"ذا نان"، ساعدت على زيادة مبيعات الملابس الأكثر إثارة للرعب.