لبؤة تقتل شريكها خنقاً بحديقة حيوان إنديانابوليس الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

قتلت لبؤة في حديقة حيوان مدينة إنديانابوليس الأميركية شريكها ووالد أشبالها الثلاثة، بعد أن خنقته وألحقت به إصابات بالغة في الرقبة، في هجوم لم يستطع العاملون في الحديقة استيعاب سببه بشكل كامل.

وأكدت إدارة الحديقة في بيان أن ناياك وزوري وضعا مع بعضهما البعض في الحديقة منذ 8 سنوات، وأنجبا 3 أشبال عام 2015، ولم يلحظ العاملون في الحديقة قبل ذلك تعدياً من أي منهما على الآخر.

وسمع العاملون في الحديقة زئيراً غير معهود من منطقة الأسود، وعندما وصلوا إلى المكان وجدوا زوري ممسكة برقبة ناياك، ولم يستطيعوا إفلاته منها إلى أن توقف عن الحركة.

وأشار القائم على الحديقة ديفيد هاجان إلى أن نبأ نفوق ناياك كان له وقع أليم للغاية على العاملين بالحديقة، مضيفاً أن ما حدث هو أمر نادر.