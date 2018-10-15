وسط مناظر طبيعية خلابة

عشرات المغامرين يقفزون بالمظلات من فوق جسر معلق في روسيا

  • الإثنين 15, أكتوبر 2018 في 10:54 ص
قفز العشرات من محبي المغامرة والألعاب الخطيرة من فوق جسر يصل ارتفاعه إلى 207 أمتار، في مدينة سوتشي الروسية، وسط مناظر طبيعية خلابة للجبال التي تحيط بالمدينة.
الشارقة 24 – رويترز:
 
توافد العشرات من محبي المغامرة والألعاب الخطيرة على مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في مهرجان سنوي مخصص لرياضة القفز بالمظلات من المرتفعات.
 
وقفز المشاركون من فوق جسر يصل ارتفاعه إلى 207 أمتار، وسط مناظر طبيعية خلابة للجبال التي تحيط بالمدينة.
 
وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المهرجان في مدينة سوتشي، وأصبح مصدر جذب لكثيرين من محبي هذه الرياضة من مختلف دول العالم، ومن بينهم الأميركي جوني وينكلكوتر.
 
ويعد القفز بالمظلات من المرتفعات أحد الرياضات التي اكتسبت شعبية كبيرة مؤخراً، ويقوم فيها المغامرون بالقفز من مبان مرتفعة أو جسور أو منحدرات.