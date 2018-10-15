عشرات المغامرين يقفزون بالمظلات من فوق جسر معلق في روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

توافد العشرات من محبي المغامرة والألعاب الخطيرة على مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في مهرجان سنوي مخصص لرياضة القفز بالمظلات من المرتفعات.

وقفز المشاركون من فوق جسر يصل ارتفاعه إلى 207 أمتار، وسط مناظر طبيعية خلابة للجبال التي تحيط بالمدينة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المهرجان في مدينة سوتشي، وأصبح مصدر جذب لكثيرين من محبي هذه الرياضة من مختلف دول العالم، ومن بينهم الأميركي جوني وينكلكوتر.

ويعد القفز بالمظلات من المرتفعات أحد الرياضات التي اكتسبت شعبية كبيرة مؤخراً، ويقوم فيها المغامرون بالقفز من مبان مرتفعة أو جسور أو منحدرات.