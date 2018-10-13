ريجان يعود لـ "مكتبته الرئاسية"

الشارقة 24 – رويترز:

عاد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان للظهور في صورة مجسمة بمكتبته الرئاسية في ولاية كاليفورنيا.

وبدأت الصورة ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" في الترحيب بالزوار بمكتبة ومتحف رونالد ريجان، الخميس.

وتمكن الضيوف من متابعة ثلاثة مشاهد مختلفة يرافقها تسجيل صوتي مأخوذ من تصريحات فعلية للرئيس الذي تولى الحكم بين عامي 1981 و1989.

وضمت أحد المشاهد ريجان وهو يلوح للجمهور من عربة قطار استخدمها خلال حملته عام 1984.

وفي المشهدين الآخرين ظهر ريجان داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وفي مزرعته بكاليفورنيا.

وتوفي ريجان في عام 2004.