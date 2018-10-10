الحي الحكومي في برلين... عراقة الماضي وفن العمارة الحديث

الشارقة 24 - كونا:

یجمع الحي الحكومي في برلین، وھو مقر الحكومة الألمانیة، ما بین عراقة الماضي وفن العمارة الحدیث، إذ یضم أھم صرح معماري سیاحي وھو "بوابة براندنبورغ"، التي شیدت في ساحة "باریسر بلاتس"، في عام 1789 بطلب من الملك البروسي فریدریش فیلھیلم الثاني.

وشكلت تلك البوابة حتى تاریخ اتمام الوحدة الألمانیة في 3 أكتوبر من عام 1990، الحد الفاصل الذي قسم برلین إلى مدینتین شرقیة وغربیة.

كما یضم الحي مبنى البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الذي تم ترمیمه وأعید اعتماده برلماناً لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة، بعد نقل العاصمة من "بون" غرب ألمانیا إلى برلین، الأمر الذي اعتبر تجسیداً للوحدة الألمانیة.

وشید مبنى "بوندستاغ" في عام 1884، وتعاقبت على استخدامه حكومات ألمانیا القیصریة وجمھوریة فایمر، أول حكومة دیمقراطیة في ألمانیا حتى تعرضه لحریق في عام 1933، ثم لدمار الحرب العالمیة الثانیة، التي استمرت من 1939 إلى 1945.

وفي إبریل 1999، تم تسلیم مفاتیح المبنى لرئیس البرلمان الألماني السابق فوفغاتغ تیرزه، حیث بدأ البرلمان في ھذا العام عقد اجتماعاته بالمبنى التاریخي.

كما یقع مقابل البرلمان مبنى المستشاریة الألمانیة، الذي تم تشییده في عام 2001، وھو مقر رئیسة الحكومة المستشارة أنجيلا میركل، إضافةً إلى بعض الوزارات التي لا تبعد كثیراً عن البرلمان وبوابة براندنبورغ.