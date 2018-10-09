دورة لتعليم الأطفال أسس الطيران باستخدام طائرات ورقية في ليبيا

الشارقة 24 – رويترز:

بادر موظف سابق في سلاح الجو الليبي تعليم الأطفال الصغار أسس الطيران، من خلال استخدام الطائرات الورقية، في محاولة لتدريب الأجيال القادمة على الطيران.

أمضى إدريس الشيباني 15 عاماً في القوات الجوية، ومنذ تقاعده، ركز اهتمامه على نقل معرفته للآخرين.

ويجري تعليم التلاميذ الآليات الأساسية لبناء الطائرة الورقية، بما في ذلك معلومات حول السرعة التي ستطير بها، والمسافة التي ستقطعها، والاتجاه الذي ستذهب إليه.

وتتضمن المستويات الأكثر تقدماً دروساً تعليمية تغطي طريقة صنع الطائرات وجمع الأجزاء الخشبية، والأجزاء الدوارة لمحاكاة الطائرات ذات المحرك الواحد.

وغالباً ما يقضي عدة أشهر في البحث عن موقع مغلق لإقامة دوراته، مؤكداً أن تطيير الطائرات الورقية ليست رياضة رسمية في ليبيا، ولا توجد منافسات في اللعبة.

ويشترك في الدورة نحو 20 طالباً في المتوسط على مدار شهر كامل، وكان من بينهم صعيب بن سعود أحد الأطفال المشاركين بالدورة.