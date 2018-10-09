محبة للحيوانات تستغني عن حياة المدينة لرعاية الحيوانات الضالة

الشارقة 24 – رويترز:

أكبر مأوى خاص للحيوانات الضالة في القرم بدأت قصته قبل نحو عقد من الزمان، عندما كانت آنا فيسيلوفسكايا تطعم الكلاب الضالة بالقرب من شقتها السكنية، في مدينة سيفاستوبول بشبه الجزيرة.

وبعد أن تزايدت أعداد الحيوانات الجائعة، التي كانت تتردد عليها للحصول على الطعام، قررت فيسيلوفسكايا أن تبيع شقتها في المدينة وتنتقل إلى مكان أكبر تعيش فيه حالياً، مع 43 كلباً و51 قطة، وتعتبرهم جميعاً أبناءها.

ورغم عددها الكبير، فإن فيسيلوفسكايا تذكر القصة الخاصة بكل حيوان، فبعضها ألقيت في الشارع وهي صغيرة، وجرى تخليص بعضها الآخر من معاملة قاسية أو إنقاذها، وهي تصارع من أجل الحياة، بعد تعرضها لحادث سير.

وتسعى فيسيلوفسكايا لفتح مركز لإعادة تأهيل الحيوانات المصابة والمريضة، إلا أنها بحاجة لأن تعتمد على متطوعين في الوقت الحالي، إذ أنها تنفق جميع الموارد المالية المتاحة لأسرتها، وعلى الحيوانات التي لديها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا عام 2014، إلا أنها تفتقر لقانون يكفل رعاية الحيوانات، بعد أن أخفق البرلمان في إقرار مشروع قانون قدم بخصوص هذا الشأن عام 2010.

ويؤكد نشطاء حقوق الحيوان في روسيا، أن الحكومة الروسية تخفق في تقديم الحماية للحيوانات الضالة، وكثيراً ما تتحدث وسائل إعلام محلية عن حالات قتل ومعاملة وحشية لكلاب ضالة داخل ملاجئ لهذه الحيوانات تديرها الحكومة، ولا يختلف الوضع في القرم عن ذلك كثيراً.