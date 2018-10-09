بعد 83 عاماً... سوق السمك في طوكيو ينتقل إلى موقعه الجديد

الشارقة 24 – رويترز:

بعد 83 عاماً، بدأ مئات من التجار في سوق السمك الشهير بالعاصمة اليابانية مغادرة الموقع القديم في تسوكيجي، ليتجهوا إلى سوق جديد، أقيم بتكلفة 5 مليارات دولار، من المقرر افتتاحه، الخميس المقبل.

وبينما وصلت المعدات الثقيلة إلى موقع السوق الجديد، أعرب بعض التجار عن استيائهم، ووصف البعض الخطوة بأنها ليست محل ترحيب.

ويشكو كثيرون من ضيق المساحة والقيود على استخدام المياه وأحواض الأسماك الحية في المبنى الجديد، بالإضافة إلى بعد المسافة عن وسط المدينة.

بعض التجار يخشون من أن يضطروا إلى إغلاق متاجرهم بعد نقل السوق إذا قرر زبائنهم شراء الأسماك من أسواق أخرى في طوكيو.

وتردد على سوق تسوكيجي الآلاف سنوياً لشراء الأنواع المختلفة من الأسماك، ووجبات السوشي الطازجة، لكنه أصبح متهالكاً ويفتقر إلى معايير الصحة والنظافة المناسبة، وفقاً لما ذكره مسؤولو المدينة.

وسيتحول موقع السوق القديم إلى مرأب مؤقت من أجل أولمبياد طوكيو التي تقام عام 2020.