برلين تنبض بالحياة في النسخة الـ 13 من مهرجان الأضواء

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت في برلين النسخة الـ 13 من مهرجان الأضواء في برلين، بعروض ضوئية مبهرة عند 70 مبنى شهيراً في العاصمة الألمانية، وألعاب نارية أبهجت الحاضرين.

الحدث يستمر على مدى أسبوعين، ويشهد فعاليات مضيئة متنوعة من عروض الضوء والألعاب النارية والومضات الضوئية السريعة.

وليس مبنى برج التلفزيون سوى واحد من بين 70 مبنى وواجهة وجسر في العاصمة الألمانية، تشهد جميعها عروضاً ضوئية متنوعة، ومبهرة تجتذب الحاضرين بحلول المساء.

وأكد أحد الحضور أن قرار حضورهم إلى المهرجان جاء على عجالة، وأضاف أن الأضواء تبدو جميلة للغاية، وتجعل برلين أكثر نبضاً بالحياة، وأكد أن الأجواء تمنحك شعوراً بالبهجة، كما أن الطقس رائع؛ ولذلك فهي فكرة رائعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وسيستمر هذا المهرجان في إقامة فعالياته كل ليلة، وحتى الرابع عشر من أكتوبر.