بحيرة محجر مهجور تتحول إلى موقع مثالي للتدريب على التزلج على الماء

الشارقة 24 – رويترز:

يتدرب ثلاثة محترفين لرياضة التزلج على الماء، في بحيرة محجر مهجور بالنمسا، وجدوا فيها موقعاً مثالياً للتمرن على هوايتهم المفضلة.

واصطحب المتزلج النمساوي دومينيك هيرنلر الذي ينحدر أصلاً من المنطقة، صديقيه الألماني فيليكس جيورجي، والأميركي باركس بونيفاي، إلى المحجر المهجور منذ خمس سنوات، لممارسة التزلج والقفز فوق ما يواجههم من عوائق مختلفة.

واستخدم المتزلجون الثلاثة الأدوات التي تركت في موقع المحجر من أنابيب وألواح معدنية، وإطارات، لصقل مهاراتهم والاستعداد من أجل خوض المسابقات المقبلة.

فهيرنلر وجيورجي وبونيفاي من أبطال رياضة التزلج على الماء في مسابقة "إكس جيمس"، للرياضات الخطيرة.