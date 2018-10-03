بيروت تكشف عن نسخة من تمثال "اللا عنف" الشهير

الشارقة – رويترز:

كشفت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، النقاب عن نسخة من تمثال "منحوتة" لمسدس معقود أصبح رمزاً للسلام، بالقرب من برج تعيد واجهته المدمرة إلى الأذهان ويلات الحرب الأهلية التي مزقت المدينة في يوم من الأيام.

وصنع الفنان السويدي كارل فريدريك رويترزورد التمثال الأصلي، وهو مسدس ذو ساقية دوارة وفوهة معقودة تحية لنجم فريق البيتلز الغنائي جون لينون، بعد أن قُتل رمياً بالرصاص في نيويورك عام 1980.

وأُقيمت هذه المنحوتة خارج مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك، وصنعت مؤسسة مشروع اللا عنف التي أسسها رويترزورد نسخاً منها ووضعتها في مدن بجميع أنحاء العالم.

ونُصبت النسخة الخاصة ببيروت على البحر بالقرب من المبنى القديم لفندق هوليداي إن، وهو برج خرساني شوهته ثقوب القذائف والرصاص خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.