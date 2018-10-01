عازفون يسعون لتحقيق رقم قياسي بأكبر فرقة لقرع آلة الكاخون

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع المئات في ليما عاصمة بيرو للمشاركة في محاولة لتحطيم رقم مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأكبر فرقة تعزف الإيقاعات على آلة الكاخون التقليدية.

الحدث الذي شهد تجمع الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار يأتي ضمن مهرجان الكاخون السنوي في بيرو، والذي أقيم في حديقة كاثيريس بمقاطعة سان إيسيدرو، حيث تمايل الراقصون والعازفون ومحبو الموسيقى على تلك الإيقاعات.

دييجو برافو أكد أنه جاء للمشاركة لأنه يحب اللمسة الأفريقية التي تركت بصمتها في ثقافة بيرو، متمثلة في آلة الكاخون.

وسعى منظمو المهرجان، الذي أسسه الراحل رافائيل سانتا كروث الذي كان يروج للموسيقى أفريقية الأصل في بيرو وآلة الكاخون، لتحطيم رقم قياسي سابق حققوه عام 2012 بفرقة جمعت 1476 عازفاً للكاخون.