الأمير تشارلز يفتتح سوقاً جديداً للأسماك في اسكتلندا

الشارقة 24 – رويترز:

اختار الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ارتداء زي تقليدي لدى افتتاحه سوقاً جديداً للأسماك في اسكتلندا هذا الأسبوع، يعد الأكبر في المملكة المتحدة للأسماك البيضاء والماكريل والرنجة المصنعة، فيما عزفت موسيقى القرب لدى وصوله إلى مقر السوق الجديدة.

السوق الذي يقع في ميناء بيترهيد بمدينة أبردينشير هو الأكبر في المملكة المتحدة للأسماك البيضاء والماكريل والرنجة المصنعة.

وتجول تشارلز في أرجاء السوق، وشاهد عرضاً لتقطيع الأسماك من قبل أحد العاملين، والذي أسقط سكيناً بطريق الخطأ خلال العرض، مما أثار ضحك وريث العرش البريطاني.

ويعد السوق الجديد جزءاً من مشروع إعادة تطوير الميناء الذي بلغت تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، أو ما يربو على 65 مليون دولار.