فوانيس السماء تحلق بأمنيات أصحابها في تايوان

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع سكان محليون وزائرون من خارج تايوان، الإثنين، للاحتفال بمهرجان منتصف الخريف في بينغشي التايوانية، وتشاركوا في إطلاق مئات الفوانيس الطائرة التي أضاءت سماء القرية بحلول الليل.

ولهذه القرية الجبلية تاريخ طويل من هذه الفكرة، فكرة إطلاق الفوانيس الطائرة، التي بدأ استخدامها في السابق كوسيلة للتواصل بين القرويين، إلا أنها تحولت فيما بعد إلى فكرة تحمل إلى السماء أمنيات أصحابها للسنة المقبلة.

وفي هذا العام، تحيي هذه الفعالية الذكرى العشرين لمهرجان فوانيس السماء.

وذكرت قاو تسي هان الطالبة ذات 21 عاماً أن أمنيتها هذا العام هي أن يتمتع أفراد أسرتها بصحة جيدة، وأن تكلل بالنجاح في دراساتها، وأن تصبح أكثر جمالاً وتكسب المزيد من المال.

أما وانغ رن هونغ ذو 43 عاماً، فذكر أنه يحب أن يأتي بأصدقائه إلى هذا المهرجان ليستمتعوا بهذا الشعور المؤثر، وأضاف أنه مهرجان هام في تايوان والذي يحتفي بالثقافة، كما أنه حدث مهم ترسل فيه الأمنيات للجميع.

وتلقى فعاليات فوانيس السماء انتقادات من جمعيات حماية البيئة، التي ترى أنها تلقي بكميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في الجبال الملاصقة لموقع الحدث، إلا أن منظميه يقولون إن هناك إجراءات تتخذ لتنظيف تلك المناطق وإعادة تدوير تلك النفايات.