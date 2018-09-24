مهرجان للمجسمات الطائرة الضخمة ينشر البهجة في برلين

الشارقة 24 – رويترز:

حلقت في سماء العاصمة الألمانية برلين مجسمات ودمى مملوءة بالهواء فوق جموع ممن قدموا إلى متنزه "تيمبلهوفر" للاستمتاع بأوقاتهم، وحضور مهرجان للدمى الورقية الطائرة، أقيم الأحد.

هذه الفعالية التي تنبض بالألوان تحيي الذكرى السابعة لإقامة مهرجان الطائرات الورقية الضخمة في العاصمة الألمانية.

واستعرض محترفي هذه الهواية من أنحاء أوروبا إبداعاتهم في عمل المجسمات الطائرة، وساعدتهم الرياح على إرسالها في السماء.

وساحة "تيمبلهوفر" كانت يوماً ما موقعاً عسكرياً تاريخياً ومطاراً في السابق، قبل أن تتحول إلى متنزه عام بمساحة 355 هكتاراً، لتعتبر بذلك واحدة من أكبر حدائق العالم المقامة في قلب المدن.