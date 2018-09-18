أبرز مشغلي "الطائرات المسيرة" في العالم يبهرون الجمهور السعودي

الشارقة 24 – رويترز:

طنين وإثارة في بطولة سباق الدرونز في جدة بالسعودية التي شارك فيها محترفو تسيير هذا النوع من الطائرات، في إطار تنافسهم في الجولة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت مؤخراً.

شارك 10 مشغلين من الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في الجولة الأخيرة للبطولة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عقب صعودهم في تصفيات من 6 جولات مؤهلة أقيمت في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحضر نحو 4 آلاف متفرج هذه الدورة النهائية للسباق التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

ورغم عدم مشاركة أي متسابق سعودي في الجولة، فإن الآمال كبيرة في أن يسهم الحدث في تعزيز الوعي بشأن الطائرات المسيرة في المنطقة.

وجذبت رياضة الطائرات المسيرة التي انطلقت في 2010 الشباب في السعودية، ومن بينهم مبارك الجميلي، الفائز مرتين في بطولة تحدي الدرونز السعودي.

وتحدث هوربازفيسكي إلى وسائل إعلام سعودية قائلاً إن إدارة سباقات الدرونز ستتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لتطوير المواهب الشبابية في مجال الطائرات المسيرة.