الآلاف يتدفقون لحضور أول مؤتمر "كوميك كون" في أفريقيا

الشارقة 24 – رويترز:

احتضنت مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا النسخة الأولى من مؤتمر "كوميك كون" للقصص المصورة في القارة السمراء، ليجد الآلاف من محبي الأبطال الخارقين وأفلام الخيال العلمي فرصة فريدة للتعبير عن مدى عشقهم وتأثرهم بشخصيات أبطالهم المفضلين.

فبينما حضر الكثير من الشباب للاستمتاع بمشاهدة أحدث ما أصدرته شركات الترفيه من قصص مصورة وألعاب وأفلام، حرص البعض الآخر على إبراز مهاراتهم في صناعة أزياء تنكرية مستوحاة من أبطال القصص المصورة وشخصيات ألعاب الفيديو المعروفة.

وأكدت كارول ويفينج مديرة شركة "ريد إكسبيشنس" التي نظمت المؤتمر أن تذاكر الحضور ليومي السبت والأحد، وهما ذروة الحدث، بيعت كلها قبل أسابيع من بدء المؤتمر الذي استمر لـ 3 أيام.