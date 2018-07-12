زوجات زعماء حلف الأطلسي يشاهدن عرضاً موسيقياً.. وسط انشغال الأزواج

الشارقة 24 – رويترز:

بينما انشغل زعماء حلف شمال الأطلسي بالقمة التي تعقد في بلجيكا، استغلت زوجاتهن الوقت في الاستمتاع بعرض موسيقي في أكاديمية الملكة إليزابيث للموسيقى في بلدة ووترلو بجنوب العاصمة البلجيكية.

وكانت ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبريجيت قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمينة زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من حضروا العرض.

وشمل العرض مقطوعات من موسيقى أوبرا "كارمن" الفرنسية.

وكان من بين مرافقي زوجات الزعماء مصمم الأزياء إدوار فيرمويلن الذي يشتهر في بلجيكا بتصميم ملابس أفراد العائلة الملكية، وهيرمان فان ديندر طاهي الحلويات الذي يشتهر بإعداد أجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية، كما أنه أحد الموردين للعائلة الملكية أيضاً.

وبدأت قمة حلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، وتختتم، اليوم الخميس.