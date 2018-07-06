احتجاج لنشطاء حقوق الحيوان بإسبانيا

الشارقة 24 - رويترز:

عشرات من النشطاء في مجال حقوق الحيوان نظموا احتجاجاً مناهضاً لمصارعة الثيران أمام مبنى بلدية بامبلونا في إسبانيا، قبل انطلاق مهرجان سان فيرمين للثيران، الذي يستمر لمدة أسبوع اعتبارا من 6 إلى 14 يوليو الجاري.

وعلى الرغم من أن الركض اليومي هو أبرز سمات المهرجان، فإن منظمي الاحتجاج، من منظمتي "بيتا" و"أنيما ناتشوراليست" المدافعتين عن حقوق الحيوان، يقولون إن معظم السائحين والناس في الخارج لا يعرفون أن الثيران تُستخدم في حلبات للمصارعة مساءً بعد الركض في الشوارع في فترة الصباح.

وأوضح منظمو الاحتجاج أن 66 ثوراً سيُقتل خلال المهرجان، وهو أشهر مهرجانات الثيران في إسبانيا.

وعلى الرغم من أن يوسيبا أسيرون رئيس بلدية بامبلونا قال إنه يفضل إطلاق حوار بشأن إنهاء مصارعة الثيران في المهرجان، فإن بعض السكان المحليين لا يمكنهم تخيل المهرجان دون ثيران.