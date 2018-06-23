روسيا ترش الفانيليا لإبعاد البعوض عن جمهور المونديال

الشارقة 24 – رويترز:

لجأت السلطات الروسية إلى رش المنطقة المحيطة بأحد ملاعب كرة القدم بالفانيليا، وذلك لمنع البعوض من إفساد المباريات التي تقام على أرضيته، في إطار نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام حالياً في البلاد.

وبعد أن أثار انتشار البعوض شكاوى بين الجماهير واللاعبين على حد سواء في مدينة فولجوجراد، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها، إنها سترش المناطق المحيطة بالملعب بالفانيليا لطرد هذه الحشرات.

وقالت السلطات الروسية إنها تأمل في أن ينجح رش الفانيليا على الأشجار والمناطق العشبية في إبعاد البعوض، مضيفةً أن رذاذ الفانيليا المركز لن يسبب إزعاجاً للمشجعين ولكنه سيكون كافياً للقضاء على البعوض.

وتشتهر المنطقة المحيطة بالمدينة بالمستنقعات والأنهار الواسعة وهي بيئة مثالية لتكاثر البعوض خلال الصيف الجاف الحار في جنوب روسيا.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن السلطات استعانت بطائرات في الشهور السابقة للنهائيات لتطهير المنطقة المحيطة بالملعب المجاورة لنهر فولجا بمادة خاصة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تنجح بشكل كامل.