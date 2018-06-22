"جابان هاوس" يوفر لمحة عن اليابان في بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

يفتح مركز أطلق عليه "جابان هاوس" أو بيت اليابان أبوابه أمام الجمهور في بريطانيا، بهدف إعطاء لمحة عن كل ما هو ياباني من الأطعمة إلى التصميمات.

ويفتح المركز أبوابه للجمهور الجمعة ويقدم أطعمة وتصميمات وتكنولوجيا من اليابان مثل قصافة الأظافر المصنوعة يدوياً التي تباع مقابل 100 جنيه إسترليني أي ما يعادل 135 دولاراً وأقداح الشاي التقليدية.

ويصف المركز نفسه بأنه "بيت جديد" للإبداع والابتكار والتجارة اليابانية في بريطانيا حيث تمارس أكثر من ألف شركة يابانية أنشطتها وفقا لما ذكره سفير البلاد في لندن كوجي تسوروكا.

في الطابق الثالث من بيت اليابان مكان للعرض تعرض فيه أعمال المهندس المعماري الياباني سو فوجيموتو.

وإذا شعرت بالجوع فيمكنك زيارة مطعم السوشي الموجود بالطابق الأخير والذي يشرف عليه الطاهي الياباني أكيرا شيميزو.

وهذا هو ثالث مركز من هذا النوع تقيمه اليابان بعد اثنين في لوس أنجليس وساو باولو.