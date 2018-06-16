سجن كيني ينظم لنزلائه محاكاة لبطولة كأس العالم

الشارقة 24 – رويترز:

نظم أكبر سجن في كينيا محاكاة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في إطار برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل نزلائه.

المحاكاة التي ستستمر لمدة شهر في سجن كاميتي على غرار بطولة كأس العالم الحقيقية، يتنافس فيها فرق تحمل نفس أسماء المنتخبات المشاركة في البطولة التي تجرى حالياً في روسيا على بعد آلاف الكيلومترات.

ويقضي معظم النزلاء المشاركين في البطولة عقوبة السجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم مختلفة، وهو ما حدا بالمنظمين إلى إقامة البطولة تحت شعار "الرياضة وسيلة للتحول"، وذلك بهدف بث الأمل بين السجناء والعمل على تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة، فاز فريق يحمل اسم المنتخب الروسي على نظيره الذي يمثل السعودية بـ 5 أهداف نظيفة، وهي بالضبط نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الافتتاح في كأس العالم الحقيقية في موسكو، الخميس.