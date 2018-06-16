في إطار برنامج إعادة تأهيل

سجن كيني ينظم لنزلائه محاكاة لبطولة كأس العالم

  • السبت 16, يونيو 2018 في 1:25 م
في إطار برنامج إعادة تأهيل، شارك نزلاء سجن كاميتي في ريف كينيا في نسخة مقلدة لنهائيات كأس العالم تحمل فيها الفرق المشاركة نفس أسماء منتخبات كأس العالم.
الشارقة 24 – رويترز:
 
نظم أكبر سجن في كينيا محاكاة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في إطار برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل نزلائه.
 
المحاكاة التي ستستمر لمدة شهر في سجن كاميتي على غرار بطولة كأس العالم الحقيقية، يتنافس فيها فرق تحمل نفس أسماء المنتخبات المشاركة في البطولة التي تجرى حالياً في روسيا على بعد آلاف الكيلومترات.
 
ويقضي معظم النزلاء المشاركين في البطولة عقوبة السجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم مختلفة، وهو ما حدا بالمنظمين إلى إقامة البطولة تحت شعار "الرياضة وسيلة للتحول"، وذلك بهدف بث الأمل بين السجناء والعمل على تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.
 
وفي المباراة الافتتاحية للبطولة، فاز فريق يحمل اسم المنتخب الروسي على نظيره الذي يمثل السعودية بـ 5 أهداف نظيفة، وهي بالضبط نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الافتتاح في كأس العالم الحقيقية في موسكو، الخميس.