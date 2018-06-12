امرأة تواجه حرارة بركان جواتيمالا في البحث عن أقاربها

الشارقة 24 – رويترز:

واجهت يوفيميا جارسيا في فزع بركان فويجو في جواتيمالا وهو ينفث الرماد الساخن والغاز على منزلها قبل أكثر من أسبوع، ليطمر أبناءها وحفيدها ضمن 50 فرداً من عائلتها الكبيرة، وهي تبحث عن أشلائهم منذ ذلك الحين.

وتعتقد جارسيا أن من بين هؤلاء أمها و9 من أشقائها وأسرهم، فضلاً عن أبنائها الراشدين وحفيدها، مما يجعل عائلتها الأشد تضرراً من الكارثة التي اعترف مسؤولون بأن التأخر في التحذير من إمكانية وقوعها كان سبباً في ارتفاع عدد الضحايا.

وفقدت جارسيا كل عائلتها تقريباً، ولا تعرف أين ستعيش بعد ذلك أو كيف ستنجو، لكن هذا كله ليس مهماً بالنسبة لها الآن، فكل ما يشغل بالها هو العثور على أفراد عائلتها ودفنهم حسب الطقوس.

وتقول بائعة الفاكهة التي عاشت أكثر من 3 عقود مع عائلتها الكبيرة في لو لوتس، إنها كانت تشتري البيض عندما رأت البركان وهرعت إلى قريتها لتحذر أقاربها الذين كانوا على وشك تناول وجبة الغداء احتفاءً بقريبة لهم من بلدة مجاورة أتت لتزورهم.

وأضافت أنها دقت على أبواب المنازل واحداً تلو الآخر لتحذيرهم من قدوم البركان لكن عدداً قليلاً منهم استطاع النجاة بنفسه.

ولقي ما لا يقل عن 110 أشخاص حتفهم بعدما ثار البركان، الأحد الماضي، مطلقاً تيارات سريعة من الحمم والغاز والغبار باتجاه سفحه في أكبر ثورة للبركان في 4 عقود، وسط توقعات بأنه طمر قرابة 200 آخرين.